Okan Buruk: 'Hedefimiz finale gitmek'
Ziraat Türkiye Kupası'nda, sahasında Gaziantepspor'a 3-2 yenilerek elenen Çankırıspor'un Teknik Direktörü Hakan Yılmaz, "Şehre büyük takımların gelmesi her şeyden daha önemli. Gruplara kalmamıza takımdan çok şehrin ihtiyacı vardı" dedi.
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