İşte EURO 2024'te kullanılacak top!
EURO 2024 için nefesler tutuldu. Dev turnuvaya sayılı günler kala takımlar tek tek aday kadrolarını açıklarken, organizasyonda kullanılacak top da belli oldu. İşte aytıntılar...
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