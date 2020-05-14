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Hüseyin Üneş: 11 pozitif sonuç çıktı bunların 4'ü futbolcu

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Üneş, "83 kişiye test uygulandı. 11 pozitif sonuç çıktı bunlardan 4'ü futbolcu ve 11 kişi an itibarıyla hastanedeler" ifadelerini kullandı.
14.05.2020
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