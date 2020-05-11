Erman Toroğlu: Ligler oynanmasın diyen futbolcu ve teknik direktörler para almasınlar

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Ana Haber'de Türkiye'deki futbol gündemine dair açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Bazı teknik direktör ve futbolcular 'ligler oynanmasın' diyor. O zaman bu arkadaşların hiç birisi maddi olarak alacakları paraları almasınlar, hepsi silsinler. Ne zaman başlayacaksa başlayana kadar paralarını almasınlar. Ne kadar güzel ya." dedi.

ABONE OL