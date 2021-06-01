Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na Nice'den 7 milyon Euro! Sergen Yalçın'ın kararı...

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Transfer Raporu programında Beşiktaş'ın transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dikme, siyah beyazlıların genç kalecisi Ersin Destanoğlu ile ilgili, "Fransa'dan Nice kulübü Beşiktaş'a 7 milyon Euro teklif etti. Yönetim, olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapmadı. Sergen Hoca ile yapılacak toplantı sonrası Ersin'in geleceği belli olacak" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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