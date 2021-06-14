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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Awaziem transferini bitirdi! İşte alacağı ücret...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. A Spor yorumcusu Salim Manav siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri aktardı. Manav, "Beşiktaş, Awaziem için kulübü Boavista ile anlaşmaya vardı. Kiralama bedeli ise 600 bin euro olacak. Siyah-beyazlılar, futbolcuya yıllık 800 bin euro ödeyecek. (BJK spor haberleri)
14.06.2021
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