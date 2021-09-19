Son dakika spor haberleri | Aboubakar'dan sonra tam isabet

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanında ilk yarıyı 2-0 geride bitirdiği maçı 3-2 kazanmayı başardı. İkinci golün sahibi olan Batshuayi hakkında konuşan Ergin Aslan "Batshuayi'nin yaptığı bu işler Beşiktaş'a ön bölgede çoklu bir görüntü veriyor. Çok isabetli bir transfer." dedi. | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (Beşiktaş spor haberi)

ABONE OL