16 Eylül 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Ogün Şahinoğlu: "İlk 20 dakika öncesi ve sonrası olarak ayırmak gerekiyor."
Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını evinde Borussia Dortmund'a karşı 2-1 kaybetti. Siyah beyazlı ekibin maçını değerlendiren Sabah Gazetesi Muhabiri Ogün Şahinoğlu Jude Bellingham'ın golüne kadar Beşiktaş'ın daha etkili olduğunu söyledi. Şahinoğlu devamında Atiba'nın hatalarına değindi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)
16.09.2021
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