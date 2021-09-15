15 Eylül 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi... N'Koudou Borussia Dortmund karşısında forma giyemeyecek!
UEFA Şampiyonlar Ligi birinci hafta maçında Borussia Dortmund'u evinde konuk edecek olan Beşiktaş'ta sakatlık problemleri sürüyor. Ligde son oynadığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında 3 oyuncusunu kaybeden Beşiktaş, N'koudou'dan istenen haberi alamadı. Fransız kanat oyuncusu bu akşam oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçı kadrosundan çıkarıldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)
15.09.2021
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