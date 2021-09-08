08 Eylül 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Hollanda - Türkiye karşılaşmasını bu sözlerle değerlendirdi! "İtalya maçında ortaya çıkmıştı"

Fotomaç Gazetesi Yazarı Hüseyin Özkök, Sabah Sporu programında Hollanda - Türkiye maçını yorumladı. Özkök, "Euro 2020'de İtalya, maçta bize nefes aldırmamıştı. İyi takımlara karşı bu duruma düşeceğimiz diğer oynadığımız maçlarda ortaya çıkmıştı. Louis van Gaal, önde baskı yapıp bizi zor duruma düşürebileceğini çözmüş. Nitekim bu baskıyla başladılar ve darmadağın olup pas yapamadık. Tanınmaz haldeydik. 16. Dakikada 2-0 olunca maç da bitti" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
08.09.2021
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