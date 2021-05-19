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Son dakika spor haberi: Canlı yayında çarpıcı değerlendirme! "Beşiktaş saha öyle bir çıktı ki..."

A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş finalini, Sabah Sporu programında değerlendirdi. Kelleci, "Beşiktaş rehavete girer mi diye düşünmüştüm. Ancak siyah beyazlıların, kupaya ne kadar odaklandığını gördük. Sahaya öyle bir çıktılar ki, maçı domine ettiler" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
19.05.2021
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