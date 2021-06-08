08 Haziran 2021, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın görüşmesi! Çıkan karar...

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Transfer Raporu programında Beşiktaş gündemine dair flaş bilgiler paylaştı. Dikme, siyah beyazlı kulübün yöneticisi Emre Kocadağ ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kontrat görüşmelerinin gerçekleştiğini ve temasların hafta sonuna kadar devam edeceğini ifade etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
08.06.2021
ABONE OL

DİĞER
Beşiktaş'ta Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın görüşmesi! Beşiktaş'ta Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın görüşmesi! 08.06.2021
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a 1 yıllık yeni teklif Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a 1 yıllık yeni teklif 07.06.2021
Yakında güzel haberleri gelebilir "Yakında güzel haberleri gelebilir" 07.06.2021
Transfer operasyonu başladı! 4 bomba birden Transfer operasyonu başladı! 4 bomba birden 06.06.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Çebi A Spor'u doğruladı! Yalçın'la bir araya gelecekler Çebi A Spor'u doğruladı! Yalçın'la bir araya gelecekler 06.06.2021
Aboubakar Beşiktaş'ta kalacak mı? İşte son görüşmenin detayları... Aboubakar Beşiktaş'ta kalacak mı? İşte son görüşmenin detayları... 06.06.2021
Çebi ve Yalçın ne zaman görüşecek? Çebi ve Yalçın ne zaman görüşecek? 05.06.2021
Aboubakar ile yollar ayrılacak mı? İşte son gelişmeler Aboubakar ile yollar ayrılacak mı? İşte son gelişmeler 04.06.2021
Abou Kartal'da kalacak mı? Abou Kartal'da kalacak mı? 03.06.2021
Ağaoğlu ve Çebi açıklamalarda bulundu Ağaoğlu ve Çebi açıklamalarda bulundu 03.06.2021
Beşiktaş'tan Aboubakar'a yeni teklif Beşiktaş'tan Aboubakar'a yeni teklif 03.06.2021
Beşiktaş Sergen Yalçın ile görüşmelere başlıyor Beşiktaş Sergen Yalçın ile görüşmelere başlıyor 03.06.2021
Dikkat çeken Ersin yorumu! Uğurcan etkisi... Dikkat çeken Ersin yorumu! "Uğurcan etkisi..." 03.06.2021
Rosier’in menajeri İstanbul’a geldi! Rosier’in menajeri İstanbul’a geldi! 02.06.2021
Kenan Karaman transferinde flaş gelişme! Kenan Karaman transferinde flaş gelişme! 02.06.2021
Beşiktaş'ın yerli stoperde ilk adayı belli oldu Beşiktaş'ın yerli stoperde ilk adayı belli oldu 02.06.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin sağ ve sol bekine Arsenal ve Atletico Madrid'den 2 süper yıldız!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yılın transfer bombalarını patlatıyor! 2 yeni kanat...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Liverpool'un yıldızı...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor! Real Madrid...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer! Barcelona'lı Martin Braithwaite...
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de büyük yaprak dökümü! Yeni yabancı kuralı sonrası...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör