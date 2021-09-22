22 Eylül 2021, Çarşamba
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Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'a yıldız futbolcudan kötü haber!
Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi. Cezayirli futbolcu 7. haftada oynanacak olan Altay maçında forma giyemeyecek. Ghezzal'ın Ajax maçına yetişip yetişemeyeceği henüz belli değil. Detaylerı A Spor muhabiri Sercan Dikme açıkladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
22.09.2021
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