Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'a yıldız futbolcudan kötü haber!

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi. Cezayirli futbolcu 7. haftada oynanacak olan Altay maçında forma giyemeyecek. Ghezzal'ın Ajax maçına yetişip yetişemeyeceği henüz belli değil. Detaylerı A Spor muhabiri Sercan Dikme açıkladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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