Sercan Dikme:Kalinic için yeni teklif yapılacak

Beşiktaş, Nikola Kalinic'ten vazgeçmiyor. Siyah-beyazlılar, uzun süredir peşinde olduğu Hırvat golcü için yeni teklifini iletti detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.Dikme "Kalinic için yeni teklif yapılacak"

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