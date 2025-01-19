Ole Gunnar Solsjaker'den dikkat çeken taktik sözleri!
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer imza töreninde açıklamalarda bulundu. Norveçli hocanın taktik sistemi hakkındaki sözleri ise dikkat çekti.
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