08 Aralık 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
DORTMUNDA MAÇI SONRASI İSTİFA SORUSUNA CEVAP
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Kayserispor maçını işaret etti! Sergen Yalçın istifa mı edecek?
Beşiktaş'ta Dortmund karşısında alınan 5-0 mağlubiyetin etkileri devam ediyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme, siyah-beyazlılarda yaşanan son gelişmeleri aktardı. Dikme, "Net bir durum yok ancak Kayserispor maçı öncesinde Sergen Yalçın'ın görevi bırakma ihtimali var. Sergen Yalçın istifa etmeyi düşünüyor." (BJK spor haberleri)
08.12.2021
DORTMUNDA MAÇI SONRASI İSTİFA SORUSUNA CEVAP
Sergen Yalçın, Borussia Dortmund maçı sonrası istifa sorusuna şöyle cevap vermişti:
"Sezon başında bunların olacağını söyleseler, inanmazdık. Geçen sene çok zordu ama oyuncular harika işler yaptı. Kadromuzu güçlendirdik ama kağıt üstündeki şeyler, sahaya bazen yansımıyor. Sonuçlar, vücut dili ve motivasyon olarak sıkıntılar yaşıyoruz. Sorumlusu benim. Bu süreç camiaya zarar vermemeli. Buranın sağlıklı kalması gerekiyor, iyi gitmesi gerekiyor. Şu ana kadar sağlıklı kalmadı. Bizim açımızdan da iyi gitmiyor. Üzgünüz, böyle olmasını istemezdik. İyi yerlerde olmak ve kupalar kazanmak isterdik. Şu ana kadar bunu beceremedik. İnşallah toparlarız."
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Gürcan Bilgiç'ten sert eleştiri! "Büyük takımın küçük hocası"
- Semih Saygıner: ''Başarılı Olmak İçin Kendimi Değiştirdim Ve Modernleştim'' A Spor / Spor Gündemi
- Top artık Elmas'ta! "O isimleri açıklamak zorunda"
- Salim Manav: "Atalanta Berkan'ı Transfer Etmek İstiyor"
- Gürcan Bilgiç'ten sert eleştiri! "Büyük takımın küçük hocası"
- Duayen isimden Pereira eleştirisi! "Heykel gibi izliyor"
- Transferin detaylarını açıkladı! "Berkan Kutlu ve Atalanta..."
- F.Bahçe yöneticisinden G.Saraylıları kızdıracak sözler!
- Nevzat Dindar: ''Galatasaray'ın Final Sahnelerinin Hepsinde Kerem Aktürkoğlu Var'' A Spor
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi