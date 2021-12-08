Kayserispor maçını işaret etti! Sergen Yalçın istifa mı edecek?

Beşiktaş'ta Dortmund karşısında alınan 5-0 mağlubiyetin etkileri devam ediyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme, siyah-beyazlılarda yaşanan son gelişmeleri aktardı. Dikme, "Net bir durum yok ancak Kayserispor maçı öncesinde Sergen Yalçın'ın görevi bırakma ihtimali var. Sergen Yalçın istifa etmeyi düşünüyor." (BJK spor haberleri)

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DORTMUNDA MAÇI SONRASI İSTİFA SORUSUNA CEVAP



Sergen Yalçın, Borussia Dortmund maçı sonrası istifa sorusuna şöyle cevap vermişti:



"Sezon başında bunların olacağını söyleseler, inanmazdık. Geçen sene çok zordu ama oyuncular harika işler yaptı. Kadromuzu güçlendirdik ama kağıt üstündeki şeyler, sahaya bazen yansımıyor. Sonuçlar, vücut dili ve motivasyon olarak sıkıntılar yaşıyoruz. Sorumlusu benim. Bu süreç camiaya zarar vermemeli. Buranın sağlıklı kalması gerekiyor, iyi gitmesi gerekiyor. Şu ana kadar sağlıklı kalmadı. Bizim açımızdan da iyi gitmiyor. Üzgünüz, böyle olmasını istemezdik. İyi yerlerde olmak ve kupalar kazanmak isterdik. Şu ana kadar bunu beceremedik. İnşallah toparlarız."