16 Eylül 2019, Pazartesi

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Kartaş deplasmanda kayıp

Süper Lig'de son 4 deplasman maçında mağlup olan Beşiktaş, son 18 yıldaki en uzun dış saha mağlubiyet serisini yaşıyor.
16.09.2019

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