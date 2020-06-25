Fenerbahçe'de Luiz Gustavo zirvesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Luiz Gustavo'nun İstanbul'a gelen menajeriyle bir araya geldi. Görüşmenin, Brezilyalı futbolcuya gelen transfer teklifi ya da muhtemel maaş indirimi olabileceği belirtildi.

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