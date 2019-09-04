04 Eylül 2019, Çarşamba
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Beşikta'tan 6 isme veda
Siyah-beyazlılar yaz transfer döneminde takımdan ayrılan oyuncular için veda mesajı paylaştı
04.09.2019
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