16 Ekim 2019, Çarşamba

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Beşiktaş'tan sakatlık kabusu

Sezon başından beri sakatlıklarla başı dertte olan Beşiktaş'a milli ara yaramadı... Siyah beyazlılarda Victor Ruiz 4, Gökhan Gönül 2 hafta sahalardan uzak kalacak...
16.10.2019

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