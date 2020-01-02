Beşiktaşlı futbolcuya iki dev talip!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta genç oyuncu Ajdin Hasic ile ilgili transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın genç futbolcusu Ajdin Hasic'i Napoli ve Benfica istiyor.