28 Şubat 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Beşiktaş'ın kazandığı penaltı doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Alanyaspor - Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Beşiktaş'ın kazandığı penaltı pozisyonunu yorumlayan Toroğlu, "Pozisyon yüzde yüz penaltı." ifadelerini kullandı.
28.02.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz
- Alanya'da kritik randevu
- Spor camiasından şehitlerimiz için destek mesajları
- Tahkim Kurulu'ndan Göztepe maçı kararı
- Kale Arkası - 27/02/2020
- Avrupa kulüpleri Uğurcan Çakır'ın peşinde
- Nihat Özdemir ve Göksel Gümüşdağ şehit haberleri sonrası açıklamalarda bulundu
- Fenerbahçe kafilesi Antalya'da
- Okan Buruk: Şehit haberleriyle sevincimiz yarım kaldı
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...