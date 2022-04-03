BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR HABERLERİ | Bathsuayi'ye yapılan müdahale penaltı mı? Erman Toroğlu açıkladı!
Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Zorlu maçta Beşiktaş'ın Belçikalı oyuncusu Michy Batshuayi yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu o pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyondan önce Batshuayi, orta saha da Denswil'e faul yapıyor. Batshuayi'ye yapılan müdahale penaltı ama öncesinde faul var." dedi. | Trabzonspor - Beşiktaş haberleri (TS - BJK spor haberi)
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