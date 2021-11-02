02 Kasım 2021, Salı
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Vida neden Lizbon'a götürülmedi? "Riske girmek..."
Yaz transfer döneminde flaş transferlere imza atan Beşiktaş, beklenen performansı gösteremedi. Ligde inişli çıkışlı bir grafiği olan siyah beyazlı ekip, Avrupa'da henüz puan alamadı. Sporting deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta sakatlıklar da devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, Vida'yı riske etmemek için Sporting deplasmanına götürmedi. A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı ise, Sergen Yalçın'ın kadro hakkında düşüncesini açıkladı. Kınalı, "Beşiktaş, Batshuayi ve Pjanic gibi flaş transferlerle Şampiyonlar Ligi kadrosu kurdu. Şimdi ise Vida'yı riske etmemek için Lisbon'a götürmediler. Doğrusunu da yaptılar çünkü Trabzonspor maçı var önünde. Beşiktaş, Trabzonspor maçını kaybederse puan farkı 10'a çıkacak ve camia bunu kabul etmez. Sergen hoca bundan dolayı Vida'yı Sporting maçında oynatmayacak." | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
02.11.2021
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