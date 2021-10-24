24 Ekim 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Canlı yayında Beşiktaş'ın derbide 3 Türk ismini açıkladı! "Ersin ve Rıdvan'dan sonra..."
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş dev derbide Galatasaray'ın konuk edecek. Zorlu maç öncesinde siyah beyazlı ekibin ilk 11'inde hangi 3 Türk oyuncunun oynayacağı merak konusu. Ersin ve Rıdvan'a kesin gözüyle bakılırken 3. isim kafalarda soru işareti yaratıyor. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç 3. ismi ve nedenini açıkladı. Uluç, "Necip savunmada oynar. Bu takımda 1 yerli oynayacaksa Ersin ve Rıdvan dışında önce Necip oyunayacak. Necip, Oğuzhan ve Güven olur ama Salih'le Kenan olmaz. Yerine oynayacağın oyuncu keseceğin oyuncu ama o performansı vermelisin." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
24.10.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Ordu'da büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını konfeti yaptılar
- Mehmet Özcan: ''Galatasaray Derbide Beraberlik Alırsa Kötü Sonuç Olmaz'' A Spor / Spor Ajansı
- 12. Cumhuriyet Koşusunun startı verildi
- GOL | Leeds United 0-1 Wolverhampton Wanderers FC
- Hayri Beşer: ''Siopis Panzehir Gibi Oyuncu'' A Spor / Son Sayfa/ 23.10.2021
- Ordu'da büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını konfeti yaptılar
- "Sezon sonunda kulüpler MHK'daki sistemi değiştirecek"
- Fenerbahçe savunmada Kim'siz ne yapacak? "İlk 15 dakikada..."
- Zeki Uzundurukan: ''Trabzonspor'u Yenip Tarihe Geçmek İsteyen Takımlar Var'' A Spor / Son Sayfa
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...