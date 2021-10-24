BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Canlı yayında Beşiktaş'ın derbide 3 Türk ismini açıkladı! "Ersin ve Rıdvan'dan sonra..."

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş dev derbide Galatasaray'ın konuk edecek. Zorlu maç öncesinde siyah beyazlı ekibin ilk 11'inde hangi 3 Türk oyuncunun oynayacağı merak konusu. Ersin ve Rıdvan'a kesin gözüyle bakılırken 3. isim kafalarda soru işareti yaratıyor. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç 3. ismi ve nedenini açıkladı. Uluç, "Necip savunmada oynar. Bu takımda 1 yerli oynayacaksa Ersin ve Rıdvan dışında önce Necip oyunayacak. Necip, Oğuzhan ve Güven olur ama Salih'le Kenan olmaz. Yerine oynayacağın oyuncu keseceğin oyuncu ama o performansı vermelisin." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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