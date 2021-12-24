Beşiktaş-Göztepe maçında penaltı tekrarlanmalı mıydı? Erman Toroğlu değerlendirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, İzmir temsilcisinin penaltı pozisyonunu değerlendirdi. Toroğlu, "Göztepe penaltıyı kullanırken 9 kişi ceza sahası ihlali yapıyor. VAR ne yapıyor?" şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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