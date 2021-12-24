24 Aralık 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Beşiktaş-Göztepe maçında penaltı tekrarlanmalı mıydı? Erman Toroğlu değerlendirdi!
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, İzmir temsilcisinin penaltı pozisyonunu değerlendirdi. Toroğlu, "Göztepe penaltıyı kullanırken 9 kişi ceza sahası ihlali yapıyor. VAR ne yapıyor?" şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
24.12.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Trabzonspor'da Edgar Ie sezonu kapattı!
- Toroğlu değerlendirdi! Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
- Elmas: Dönemsel olarak alkışlanma niyetimiz yok
- Toroğlu Beşiktaş'ı değerlendirdi! "Bu seneyi kaybetti"
- Önder Karaveli: Neredeyse ağlayacaktım!
- Dikkat çeken Terim sözleri! "Mart ayına kadar..."
- Trabzonspor'da Edgar Ie sezonu kapattı!
- Toroğlu değerlendirdi! Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
- İşte F.Bahçe'ye en uygun hoca adayı! "Krize alışık birisi"
Daha Fazla Gör
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı