Beşiktaş Alanyaspor maçı öncesi Salih Uçan şoku! Neden kadroya alınmadı?

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Alanyaspor-Beşiktaş maçı öncesi siyah-beyazlılarda Michy Batshuayi, Fabrice N'Sakala, Salih Uçan ve Gökhan Töre kafilede yer almadı. Bu gelişmenin ardından en dikkat çeken isim ise Salih Uçan oldu. Beşiktaş2ta yaşanan son detayları A Spor muhabiri Sercan Dİkme aktardı. Dikme, "Salih Uçan ciddi derecede bir rahatsızlık geçirdi. Bu yüzden Alanyaspor kafilesine dahil edilmedi." dedi. (BJK haberleri)

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