Beşiktaş sol stoper için arayıta

Sol stoper mevkiisi için transfer arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın bonservisi Tigres'te bulunan Kolodzıejcak için teklif yaptığı iddia edildi.

Beşiktaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda transferde önceliğini sol stopere verirken, siyah beyazlıların gündemine gelen son isim Fransız stoper Timothee Kolodzıejczak oldu.



Ortacızgı.com adlı internet sitesinin haberine göre, Beşiktaş sol stoper bölgesi için düşündüğü Kolodzıejcak'ın kulübü Tigres'e transfer teklifinde bulundu.

Haberde Meksika ekibinin siyah beyazlı kulüpten 27 yaşındaki futbolcu için 4 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Beşiktaş'ın ise Tigres'in talebinin ardından şimdilik beklemeye geçtiği kaydedildi. Siyah beyazlı takımın Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Kolodzıejcak transferinin tamamlanmasını çok istediği de haberde okuyuculara aktarıldı.

Bonservisi Meksika'nın Tigres takımında bulunan Timothee Kolodzıejczak geçtiğimiz sezon Saint Stienne'de kiralık olarak forma giydi. 27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Fransız ekibinde 38 resmi maçta forma giydi. 35 müsabakada ilk 11'de çıkan Klodzıejczak 3 gol atarken 3 de asist yaptı.