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GOL | Trabzonspor 1-1 Kasımpaşa

Trabzonspor ile Kasımpaşa hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerde Anthony Nwakaeme 23. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Nijeryalı yıldız, Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda yaptığı düzgün kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.
26.07.2021
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