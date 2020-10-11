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Kayserispor'da Manuel Fernandes fırtınası! Öyle bir gol attı ki

Hes Kablo Kayserispor'un transferin son gününde takıma dahil ettiği Manuel Fernandes antrenmanlarda adeta şov yapıyor. Portekizli yıldız öyle bir gol attı ki herkes hayran kaldı. İşte o pozisyon...
11.10.2020
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Milli Takım maçları nedeniyle lige verilen arayı günde çift idman yaparak değerlendiren Kayserispor, antrenmanlarını Kadir Has Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Bayram Bektaş gözetiminde dün akşam yapılan antrenmanda sarı-kırmızılı takım çift kale maç yaptı.

Mavi ve beyaz takımın karşı karşıya geldiği maçta yeni transfer Manuel Fernandes adeta kalitesini konuşturdu. Tecrübeli futbolcu savunmaya rağmen, Silviu Lung'un koruduğu kaleye muhteşem bir gol attı. Fernandes'in çektiği şutta top 90'a giderken, kaleci Lung çaresiz kaldı.

Takım arkadaşları attığı güzel gol sonrasında Fernandes'i tebrik etti.

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