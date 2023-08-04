Adana Demirspor Cluj maçı sonrası Murat Sancak'ın Ajeti'yle ilginç diyaloğu
Son dakika spor haberleri: Adana Demirspor, Cluj maçı sonrası başkan Murat Sancak'ın Rumen ekibinin oyuncusu Arlind Ajeti ile yaşadığı diyalog dikkat çekti. İşte o anlar...
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