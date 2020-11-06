Nevzat Dindar: Mariano'nun yokluğu Feghouli'yi etkiliyor | Son dakika Galatasaray haberleri

A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı programında Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Nevzat Dindar, "Fazla gündeme gelmiyor ama Mariano'nun büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Mariano'nun yokluğu önündeki Feghouli'yi bile etkiliyor." dedi. | Son dakika haberleri

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