Hakan-Derya Balta çiftinin evlat edindiği depremzede Hilal'e Galatasaraylı futbolculardan sürpriz
Hakan Balta ve eşi Derya Balta, depremzede Hilal Bilge'yi evlat edinmişti. Galatasaraylı futbolcular ise sürpriz yaparak minik Hilal'e Florya Metin Oktay Tesislerinde bir araya geldi. İşte o görüntüler...
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