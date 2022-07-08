Galatasaray kampında Müslüm Gürses şarkısı!
Sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da antrenman sonrası futbolcular Müslüm Gürses şarkısı dinledi. İşte o anlar...
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