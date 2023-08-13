Erden Timur takım otobüsünü kaçırıyordu! İşte o anlar
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftası için Kayserispor deplasmanına gitmişti. Cimbom'un oynayacağı maç öncesinde taraftarlarla fotoğraf çekilen Erden Timur, az kalsın takım otobüsünü kaçırıyordu. İşte yaşananlar...
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