TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den EURO 2032 açıklaması!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'den 2032 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO) ertelenmesi durumunda açıklama yaptı. İşte detaylar...
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