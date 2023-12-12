Video Futbol Videoları TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den EURO 2032 açıklaması!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den EURO 2032 açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'den 2032 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO) ertelenmesi durumunda açıklama yaptı. İşte detaylar...

12 Aralık 2023 | 12:56
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