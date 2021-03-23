Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ahmet Selim Kul: Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar milli arada ayrılabilir

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Fenerbahçe'de Milli arada Erol Bulut'un görevine son verilmesi masada duran güçlü bir ihtimal" dedi. (FB spor haberleri)

ABONE OL

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un takımdaki geleceği milli arada netleşecek. Sarı-lacivertlilerin özellikle iç sahada üst üste yaşadığı puan kayıpları şampiyonluk yolunda yara alınmasına yol açtı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Gün Ortası programında önemli açıklamalarda bulundu. Erol Bulut'un ayrılığının hiç olmadığı kadar muhtemel olduğunun altını çizen Kul, "Milli arada Erol Bulut'un görevine son verilmesi masada duran güçlü bir ihtimal" sözlerini sarf etti.