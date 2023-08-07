Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dünya şampiyonu Mete Gazoz'a tebrik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da dünya şampiyonu olan milli okçumuz Mete Gazoz'u telefonla arayarak bu başarısından dolayı tebrik etti.
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