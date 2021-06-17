17 Haziran 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın gündemindeki Mame Diouf'u yorumladı! "Şampiyonlar Ligi golcüsü..."
A Spor yorumcusu Serhat Umar, Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendirdi. Siyah beyazlıların gündeminde yer alan Atakaş Hataysporlu Mame Diouf'u yorumlayan Umar, "Diouf yakından tanıdığım bir oyuncu. Herkes kariyeri bitti derken, Süper Lig'de iyi bir performans sergiledi. Beşiktaş'a gelirse katkı sağlayacaktır. Ligi tanıyor ve maliyeti az. Ancak Şampiyonlar Ligi forveti değil" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
17.06.2021
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