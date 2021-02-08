08 Şubat 2021, Pazartesi
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Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oldu! Transfer...
A Spor muhabirlerinden Sercan Dikme, Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonu bitecek olan milli oyuncu Dorukhan Toköz'ün, İspanya La Liga ekipleriyle görüşme halinde olduğunu açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK transferleri)
08.02.2021
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