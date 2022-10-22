TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Manisa FK sahasında Rizespor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manisa FK - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manisa FK - Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 10. hafta maçında Manisa FK ile Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manisa FK - Rizespor maçı 22 Ekim Cumartesi günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Manisa FK - Rizespor - CANLI İZLE