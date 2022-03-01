Uğurcan Çakır Trabzonspor - Antalyaspor maçı sonrası konuştu! "İki kupaya da talibiz"

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, Antalyaspor maçının ardından konuştu. Uğurcan Çakır, "Kendimle ilgili konuşmak istemiyorum. Takım halinde çok iyi mücadele ettik. Kupa da hedeflerimizden biri. Trabzonspor'un olduğu her yerde hedef vardır. Türkiye Kupası'nda da şampiyon olmak istiyoruz, iki kupaya da talibiz" ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır'ın açıklamalarından satır başları;

"Amatör ruhla oynuyorum, kaleyi aldığımdan beri. Taraftarın ne hissettiğini küçük yaştan beri biliyorum. Sahaya çıktığımda da elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İnşallah uzun yıllar Trabzonspor'da kalırım ve kupalar kazanırım."