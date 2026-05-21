Tekke ve Palut'tan dev final öncesi açıklama!

Ziraat Türkiye Kupası Final maçı öncesi yapılan ortak basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trabzonspor kaptanı Stefan Savic, TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve takım kaptanı Adil Demirbağ açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası Final maçı öncesi yapılan ortak basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trabzonspor kaptanı Stefan Savic, TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve takım kaptanı Adil Demirbağ konuştu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Fatih Tekke: Yarın umarım kazasız, belasız, sakatlıksız, herkesin futbol konuştuğu ve hakem konuşmadığı bir maç umut ediyorum. Umarım Trabzonspor'un kazandığı bir maç olur. Hayırlısı olmasını diliyorum.

İlhan Palut: Burada olmaktan mutluyuz. Her final oynayan ve oynayacak takım gibi, buraya kadar gelmişken kazanmak istiyoruz. Şehrimizin ve camiamızın buna duyduğu özlem için istiyorum. Rakibimiz Trabzonspor. Bu senenin en başarılı takımlarından bir tanesi. Belki de zamanı ihtiyacı olan bir takımı, çok kısa sürede nasıl yarışmacı olabileceğini tahmin ettik. Çok tehlikeli silahları var. Bunun bilincindeyim. Hazırlıklarımızı bugün yaptığımız antrenmanla tamamladık. Hiçbir final maçı ne sadece savunmayla ne de sadece hücumla kazanılır. İnşallah güzel bir maç olur.

Stefan Savic: Yarın çok zorlu bir maça çıkacağız. Çok motive olarak buraya geldik. Yarın tek hedefimiz kupayı kazanmak. 10. Türkiye Kupası'nı müzeye götürmek istiyoruz. Buraya geldiğimde, bu tür finallerin oynayacağımın bilincinde olarak geldim. Konyaspor'u kutlamamız gerekiyor. İyi bir mücadele göstererek finale kaldılar ve çok başarılı bir sezon geçirdiler. En iyi mücadeleyi ve en iyi savaşı sahada göstereceğiz.

Adil Demirbağ: Takımla birlikte kendimize Avrupa kupalarına katılacağımıza dair bir söz vermiştik. Bunu ligde başaramadık ama burada bir şansımız var. Savic'in dediği gibi çok önemli maçlar kazandık. Ama benim önceliğim, yarın centilmenlikle geçen bir final olsun. Ben ve takım arkadaşlarım adına konuşuyorum: Kendimize verdiğimiz sözü tutmak istiyoruz. Yarın kendi adıma 2 kişilik oynayıp kupayı şehrimize kazandırmak istiyorum.