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Sakaryaspor 2-0 Arit Kayadibispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

06 Ekim 2026, Salı 20:44
Sakaryaspor 2-0 Arit Kayadibispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eleme mücadelesinde Sakaryaspor sahasında Arıt Kayadibi'ni konuk etti. Karşılaşmayı Sakaryaspor 2-0'lık skorla kazandı. İşte maçın özeti...

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