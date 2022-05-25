Rıza Çalımbay'dan A Spor'a Ziraat Türkiye Kupası sözleri! "Tarih yazmak istiyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Kayserispor ile Sivasspor, İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 26 Mayıs Perşembe günü saat 20:45'de başlayacak olan zorlu mücadele öncesinde Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, A Spor'a konuştu. Çalımbay, 'Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Herkes tatildeyken biz sezonu açtık. En çok maç oynayan biziz ama önümüzde güzel bir hedef var. Sivas için tarih yazmak istiyoruz. Kayserispor'un kupası var ama bizim yok. Ondan dolayı biz daha açız. Sivasspor'u Avrupa kupalarına tekrar götürmek istiyoruz.' dedi.