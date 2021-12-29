Mostafa Mohamed Galatasaray-Denizlispor maçı sonrası A Spor'a konuştu! "Özür diliyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray sahasında Denizlispor'u konuk etti. Normal süresi 3-3 eşitlikle biten mücadeleyi penaltılar sonucu Denizlispor 6-5 kazandı ve adını son 16'ya yazdırdı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların oyuncusu Mostafa Mohamed, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Mısırlı forvet, 'Fazla söylenecek söz yok. Üzüntümüz çok büyük. Bu maç için çok üzüldük. Çok pozisyon kaçırdık. Galatasaray'ın böyle maçları kazanması gerekiyor. Özür dilemek istiyoruz çünkü bunları kaçırmamamız lazım. Çok özür diliyoruz. Söyleyecek bir şeyim yok. Kazanmak için oynadık. Atmak için oynuyoruz ama atamıyoruz, direkten dönüyor, başka bir şey oluyor. Yapacak bir şey yok.' şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)