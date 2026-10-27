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Kocaelispor 3–0 E. G. Mazıdağı Fosfatspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

27 Ekim 2026, Salı 20:49
Kocaelispor 3–0 E. G. Mazıdağı Fosfatspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor'u Metehan Altunbaş (2) ve Daniel Agyei'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. İşte maçın özeti...

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