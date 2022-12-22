Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın Galatasaray maçı sonrası konuştu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, evinde Keçiörengücü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti ve üst tura yükseldi. Mücadeleden sonra misafir takımın teknik direktörü Taner Taşkın önemli açıklamalarda bulundu. Taşkın, 'Maçı kazanmak istiyorduk. Pazar günü de önemli bir maçımız var. Perşembe ve pazar oynamak kolay değil. O yüzden rotasyon yaptık ama çok doğru bir oyun oynadık. Maçı çevirebilecek pozisyonlar da bulduk ama Galatasaray'da usta ayaklar var. Galatasaray'a teşekkür ederiz. Bizi güzel ağırladılar.' dedi.