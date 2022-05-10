Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman Trabzonspor maçı sonrası konuştu! Gözyaşlarını tutuamadı

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor'u eledikleri maç sonrası konuştu. Karaman, 'Oynayan oynamayan tüm futbolcularımızı tebrik ederim. Geriden gelip maçı lehimize çevirmek ve tur atlamak. Oyuncularım büyük bir iş başardı. İlk yarıyı 2-1, 3-1 önde tamamlamamız gerekirdi, ancak 0-1 geride girdik. Oyuncularıma devre arasında Real'in City ve PSG maçlarını örnek verdim. Bir Anadolu takımı olarak Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı deplasmanda eliyorsun, o arada ligde de zorlu maçlara çıkıyorsun. Oyuncularım bir dönem hak etmedikleri tepkiyle karşılaştı. Hem Trabzonspor'u oynatmadık hem de biz iyi oynadık. Hak ederek finali oynayacağız. İnşallah kupayı da kazanacağız.' dedi.