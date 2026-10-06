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Karşıyakaspor 3-1 1923 Afyonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

06 Ekim 2026, Salı 22:09
Karşıyakaspor 3-1 1923 Afyonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev organizasyonda 2. Tur mücadelesinde Karşıyaka sahasında 1923 Afyonkarahisar SK'yı konuk etti. Mücadeleden İzmir ekibi 3-1'lik skorla galip ayrıldı ve turu geçen taraf oldu. İşte maçın özeti...

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